PDS Biotechnology b Aktie
WKN DE: A2PF3F / ISIN: US70465T1079
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: PDS Biotechnology B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PDS Biotechnology B lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,130 USD. Dies würde einen Gewinn von 38,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem PDS Biotechnology B -0,210 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,520 USD je Aktie, gegenüber -0,740 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 0,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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