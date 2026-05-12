PDS Biotechnology b Aktie

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WKN DE: A2PF3F / ISIN: US70465T1079

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: PDS Biotechnology B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PDS Biotechnology B wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass PDS Biotechnology B für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,140 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,547 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,740 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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