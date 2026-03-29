PDS Biotechnology b Aktie
WKN DE: A2PF3F / ISIN: US70465T1079
|
29.03.2026 07:01:06
Ausblick: PDS Biotechnology B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PDS Biotechnology B gibt am 30.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,200 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,76 Prozent erhöht. Damals waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,800 USD, gegenüber -1,030 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PDS Biotechnology Corporation Registered Shs -B-
|
07:01
|Ausblick: PDS Biotechnology B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: PDS Biotechnology B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu PDS Biotechnology Corporation Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|PDS Biotechnology Corporation Registered Shs -B-
|0,49
|-8,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.