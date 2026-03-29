PDS Biotechnology b Aktie

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WKN DE: A2PF3F / ISIN: US70465T1079

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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: PDS Biotechnology B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PDS Biotechnology B gibt am 30.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,200 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,76 Prozent erhöht. Damals waren -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,800 USD, gegenüber -1,030 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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