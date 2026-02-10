Ausblick: pdvWireless legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

pdvWireless wird am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,550 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte pdvWireless noch 0,410 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll pdvWireless in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,5 Millionen USD im Vergleich zu 1,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,610 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 6,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at