Ausblick: pdvWireless mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

pdvWireless lädt am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,295 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll pdvWireless im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 32,26 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,402 USD im Vergleich zu 4,83 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 21,6 Millionen USD, gegenüber 6,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net