pdvWireless Aktie
WKN DE: A2PP3J / ISIN: US03676C1009
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: pdvWireless mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
pdvWireless lädt am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,295 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll pdvWireless im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 32,26 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,402 USD im Vergleich zu 4,83 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 21,6 Millionen USD, gegenüber 6,5 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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