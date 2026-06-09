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WKN DE: A2PP3J / ISIN: US03676C1009

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09.06.2026 07:01:06

Ausblick: pdvWireless stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

pdvWireless lädt am 10.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,420 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 12,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,36 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,610 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 6,1 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 6,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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