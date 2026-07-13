Peab AB formerly Treb Tre Byggare b Aktie
WKN: 887234 / ISIN: SE0000106205
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13.07.2026 07:01:06
Ausblick: Peab formerly Treb Tre Byggare B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Peab formerly Treb Tre Byggare B stellt am 14.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,21 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Peab formerly Treb Tre Byggare B noch 0,250 SEK je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Peab formerly Treb Tre Byggare B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 15,73 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,06 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,41 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,66 SEK, gegenüber 4,81 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 61,02 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 58,58 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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