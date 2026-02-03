Peab AB formerly Treb Tre Byggare b Aktie

Peab AB formerly Treb Tre Byggare b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887234 / ISIN: SE0000106205

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Peab formerly Treb Tre Byggare B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Peab formerly Treb Tre Byggare B präsentiert in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,91 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Peab formerly Treb Tre Byggare B 3,90 SEK je Aktie eingenommen.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 16,66 Milliarden SEK gegenüber 17,19 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,03 Prozent.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 6,15 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 8,32 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 58,09 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 61,28 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Peab AB formerly Treb Tre Byggare Holding ABShs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu Peab AB formerly Treb Tre Byggare Holding ABShs -B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Peab AB formerly Treb Tre Byggare Holding ABShs -B- 8,49 0,18% Peab AB formerly Treb Tre Byggare Holding ABShs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX dreht auf rotes Terrain -- Wall Street startet uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fällt ins Minus zurück. Die US-Börsen starten mit unterschiedlichen Vorzeichen. Am Dienstag schließen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen