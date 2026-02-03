Peab AB formerly Treb Tre Byggare b Aktie
WKN: 887234 / ISIN: SE0000106205
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Peab formerly Treb Tre Byggare B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Peab formerly Treb Tre Byggare B präsentiert in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,91 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Peab formerly Treb Tre Byggare B 3,90 SEK je Aktie eingenommen.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 16,66 Milliarden SEK gegenüber 17,19 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,03 Prozent.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 6,15 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 8,32 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 58,09 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 61,28 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
