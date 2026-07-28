Ausblick: Peabody Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Peabody Energy lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Peabody Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,380 USD. Das entspräche einem Verlust von 65,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,230 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Peabody Energy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 890,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,58 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,727 USD, gegenüber -0,430 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 4,38 Milliarden USD im Vergleich zu 3,86 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at