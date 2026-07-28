Peabody Energy Aktie
WKN DE: A2DPT7 / ISIN: US7045511000
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Peabody Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Peabody Energy lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Peabody Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,380 USD. Das entspräche einem Verlust von 65,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,230 USD erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Peabody Energy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 890,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,58 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,727 USD, gegenüber -0,430 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 4,38 Milliarden USD im Vergleich zu 3,86 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Peabody Energy Corp
|
07:01
|Ausblick: Peabody Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.02.26
|Ausblick: Peabody Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)