Peabody Energy Aktie
WKN DE: A2DPT7 / ISIN: US7045511000
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Peabody Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Peabody Energy wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,048 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,03 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,425 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,430 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 4,28 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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