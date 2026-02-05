Peabody Energy Aktie
Ausblick: Peabody Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Peabody Energy präsentiert am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,080 USD aus. Im letzten Jahr hatte Peabody Energy einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,02 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 9,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,438 USD, gegenüber 2,70 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 3,85 Milliarden USD im Vergleich zu 4,24 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
