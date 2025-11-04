Peakstone Realty Trust Registered Shs Aktie
Ausblick: Peakstone Realty Trust Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Peakstone Realty Trust Registered äußert sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Peakstone Realty Trust Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,283 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,670 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Peakstone Realty Trust Registered 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 49,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Peakstone Realty Trust Registered 55,0 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -8,034 USD, gegenüber -0,300 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 203,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 228,1 Millionen USD generiert wurden.
