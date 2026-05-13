Ausblick: Pearl Global Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Pearl Global Industries wird am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 12,20 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 19,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 15,10 INR je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 12,30 Milliarden INR gegenüber 12,29 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 56,40 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 54,96 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 49,95 Milliarden INR, gegenüber 45,06 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at