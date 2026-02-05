Pearl Global Industries Aktie
WKN DE: A400P2 / ISIN: INE940H01022
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Pearl Global Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pearl Global Industries lädt am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 10,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pearl Global Industries 12,52 INR je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 11,27 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 10,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Pearl Global Industries einen Umsatz von 10,23 Milliarden INR eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 60,27 INR im Vergleich zu 54,96 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 49,98 Milliarden INR, gegenüber 45,06 Milliarden INR im vorigen Jahr.
