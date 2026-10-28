Pebblebrook Hotel Trust Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A0YF1P / ISIN: US70509V1008
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Pebblebrook Hotel Trust gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Pebblebrook Hotel Trust präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,026 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pebblebrook Hotel Trust noch -0,370 USD je Aktie verloren.
11 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 393,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 398,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,270 USD im Vergleich zu -0,900 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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