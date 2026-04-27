Pebblebrook Hotel Trust Shs of Benef Interest Aktie

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WKN DE: A0YF1P / ISIN: US70509V1008

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Pebblebrook Hotel Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pebblebrook Hotel Trust lädt am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,310 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,370 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Pebblebrook Hotel Trust 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 327,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Pebblebrook Hotel Trust 320,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,504 USD im Vergleich zu -0,900 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 1,45 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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