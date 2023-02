Ausblick: Pebblebrook Hotel Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pebblebrook Hotel Trust stellt am 21.02.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,320 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 315,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 27,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,687 USD, gegenüber -1,800 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 1,39 Milliarden USD im Vergleich zu 733,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

