Ausblick: Pebblebrook Hotel Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pebblebrook Hotel Trust gibt am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 407,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Pebblebrook Hotel Trust für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 399,1 Millionen USD aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,316 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,48 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at