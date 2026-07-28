Pebblebrook Hotel Trust Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A0YF1P / ISIN: US70509V1008
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Pebblebrook Hotel Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Pebblebrook Hotel Trust gibt am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.
11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 407,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Pebblebrook Hotel Trust für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 399,1 Millionen USD aus.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,316 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,48 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pebblebrook Hotel Trust Shs of Benef Interest
|
07:01
|Ausblick: Pebblebrook Hotel Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Pebblebrook Hotel Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Pebblebrook Hotel Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Pebblebrook Hotel Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Pebblebrook Hotel Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Pebblebrook Hotel Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Pebblebrook Hotel Trust Shs of Benef Interest
Aktien in diesem Artikel
|Pebblebrook Hotel Trust Shs of Benef Interest
|16,70
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow schlussendlich stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.