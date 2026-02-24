Ausblick: Pebblebrook Hotel Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pebblebrook Hotel Trust präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,315 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,510 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Pebblebrook Hotel Trust nach den Prognosen von 10 Analysten 342,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 337,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,890 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,390 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 1,47 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at