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WKN DE: A425F0 / ISIN: US70532Y4026

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Pedevco präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pedevco wird am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,615 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 330,78 Prozent auf 37,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie, gegenüber -2,250 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 123,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 45,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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