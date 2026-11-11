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WKN DE: A425F0 / ISIN: US70532Y4026

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Pedevco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pedevco präsentiert am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,178 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pedevco 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Pedevco 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 31,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 346,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Pedevco 7,0 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,223 USD je Aktie, gegenüber -2,250 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 142,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 45,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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