Pediapharm Aktie
WKN DE: A2PA3U / ISIN: CA58410Q2036
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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Pediapharm gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Pediapharm gibt am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,018 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 26,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 34,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,176 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 117,2 Millionen USD, gegenüber 137,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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