Ausblick: Pediapharm öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pediapharm gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,032 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 25,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 34,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,278 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,100 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 113,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 137,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at