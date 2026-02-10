Ausblick: Pediapharm zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pediapharm wird am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,023 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pediapharm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 25,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 41,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,023 USD, gegenüber 0,130 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 100,3 Millionen USD im Vergleich zu 150,7 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at