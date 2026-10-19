Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Pegasystems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Pegasystems wird am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,448 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,240 USD erwirtschaftet worden.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,41 Prozent auf 421,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 381,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,13 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,86 Milliarden USD, gegenüber 1,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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