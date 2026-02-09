Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Pegasystems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pegasystems lässt sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pegasystems die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,735 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 0,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 491,8 Millionen USD gegenüber 490,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,08 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,560 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 1,73 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pegasystems Inc.
|
07:01
|Ausblick: Pegasystems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Pegasystems Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Pegasystems Inc.
|33,80
|0,00%