Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: Pegasystems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pegasystems veröffentlicht am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,433 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 154,71 Prozent erhöht. Damals waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,15 Prozent auf 427,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 384,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,72 USD im Vergleich zu 2,13 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 1,98 Milliarden USD, gegenüber 1,75 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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