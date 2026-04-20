Ausblick: Pegasystems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pegasystems lädt am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,653 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pegasystems 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 454,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 475,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,71 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 1,99 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at