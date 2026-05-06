Ausblick: Peloton Interactive stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Peloton Interactive gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Peloton Interactive wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,076 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,120 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 618,3 Millionen USD aus - das entspräche einem Minus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 624,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,157 USD, gegenüber -0,300 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 2,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,49 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at