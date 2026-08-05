Ausblick: Peloton Interactive vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Peloton Interactive präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,121 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 142,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,050 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 596,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 606,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,132 USD, gegenüber -0,300 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 2,43 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,49 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at