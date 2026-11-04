Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Peloton Interactive wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,107 USD aus. Im letzten Jahr hatte Peloton Interactive einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 553,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 550,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,317 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich auf 2,36 Milliarden USD, gegenüber 2,45 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net