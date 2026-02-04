Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Peloton Interactive gewährt einen Blick in die Bücher - die Analysten-Prognosen.

Peloton Interactive wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,053 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Peloton Interactive in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 675,6 Millionen USD im Vergleich zu 673,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,137 USD je Aktie, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 2,48 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at