Peloton Interactive Aktie

Peloton Interactive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PR0M / ISIN: US70614W1009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vor Quartalszahlen 04.02.2026 09:11:00

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Peloton Interactive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Peloton Interactive gewährt einen Blick in die Bücher - die Analysten-Prognosen.

Peloton Interactive wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,053 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Peloton Interactive in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 675,6 Millionen USD im Vergleich zu 673,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,137 USD je Aktie, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 2,48 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Peloton übertrifft Erwartungen: Aktie mit Gewinnen

Bildquelle: Eric Glenn / Shutterstock.com

Nachrichten zu Peloton Interactive

mehr Nachrichten