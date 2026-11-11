Ausblick: Pelthos Therapeutics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pelthos Therapeutics wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -3,084 USD. Dies würde einen Gewinn von 41,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Pelthos Therapeutics -5,300 USD je Aktie vermeldete.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 128,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Pelthos Therapeutics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,9 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -16,266 USD je Aktie, gegenüber -23,040 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 62,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 16,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net