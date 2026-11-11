Pelthos Therapeutics Aktie
WKN DE: A41BR2 / ISIN: US1711262048
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Pelthos Therapeutics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Pelthos Therapeutics wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -3,084 USD. Dies würde einen Gewinn von 41,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Pelthos Therapeutics -5,300 USD je Aktie vermeldete.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 128,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Pelthos Therapeutics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,9 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -16,266 USD je Aktie, gegenüber -23,040 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 62,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 16,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pelthos Therapeutics Inc
|
11.11.26
|Ausblick: Pelthos Therapeutics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Pelthos Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Pelthos Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Pelthos Therapeutics Inc
Aktien in diesem Artikel
|Pelthos Therapeutics Inc
|9,39
|5,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.