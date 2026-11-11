Pelthos Therapeutics Aktie

Pelthos Therapeutics ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41BR2 / ISIN: US1711262048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Pelthos Therapeutics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pelthos Therapeutics wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -3,084 USD. Dies würde einen Gewinn von 41,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Pelthos Therapeutics -5,300 USD je Aktie vermeldete.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 128,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Pelthos Therapeutics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,9 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -16,266 USD je Aktie, gegenüber -23,040 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 62,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 16,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pelthos Therapeutics Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Pelthos Therapeutics Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pelthos Therapeutics Inc 9,39 5,51% Pelthos Therapeutics Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich erwartet -- DAX dürfte Erholung mit Rekordhoch fortsetzen -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen