Pelthos Therapeutics Aktie
WKN DE: A41BR2 / ISIN: US1711262048
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Pelthos Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pelthos Therapeutics präsentiert am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -3,450 USD. Dies würde einen Verlust von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Pelthos Therapeutics -3,200 USD je Aktie vermeldete.
Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 10,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -9,774 USD aus. Im Vorjahr waren -23,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 60,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 16,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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13.05.26
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