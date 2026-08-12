Pelthos Therapeutics Aktie
WKN DE: A41BR2 / ISIN: US1711262048
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pelthos Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Pelthos Therapeutics wird am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -2,819 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -5,380 USD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 15,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -10,351 USD, gegenüber -23,040 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 63,8 Millionen USD im Vergleich zu 16,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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