Pembina Pipeline Aktie

Pembina Pipeline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C563 / ISIN: CA7063271034

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Pembina Pipeline legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pembina Pipeline wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,728 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,650 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,43 Prozent auf 2,07 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,72 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,07 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,67 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 8,45 Milliarden CAD, gegenüber 7,68 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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