Ausblick: Pembina Pipeline stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pembina Pipeline äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,720 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,920 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Pembina Pipeline nach den Prognosen von 2 Analysten 2,21 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,13 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,68 CAD im Vergleich zu 3,00 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 7,85 Milliarden CAD, gegenüber 7,31 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at