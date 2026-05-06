Ausblick: Pembina Pipeline verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pembina Pipeline wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,733 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pembina Pipeline noch ein Gewinn pro Aktie von 0,800 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pembina Pipeline in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,48 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,02 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,25 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,92 CAD im Vergleich zu 2,67 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 8,33 Milliarden CAD, gegenüber 7,68 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at