Ausblick: Penguin Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Penguin Solutions wird sich am 07.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,539 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Penguin Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Penguin Solutions im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 407,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 324,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25,67 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,56 Milliarden USD, gegenüber 1,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at