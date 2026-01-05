Penguin Solutions Incorporation Registered Shs Aktie

Penguin Solutions Incorporation Registered Shs

WKN DE: A415A4 / ISIN: US7069151055

05.01.2026 07:01:06

Ausblick: Penguin Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Penguin Solutions wird am 06.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,437 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 341,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Penguin Solutions für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 338,5 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,04 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,46 Milliarden USD, gegenüber 1,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

