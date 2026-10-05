Penguin Solutions Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A415A4 / ISIN: US7069151055
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05.10.2026 07:01:06
Ausblick: Penguin Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Penguin Solutions gibt am 06.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,772 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 54,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 521,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 337,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD, gegenüber 0,000 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,37 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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