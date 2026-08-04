Pennant Group Aktie
WKN DE: A2PRK9 / ISIN: US70805E1091
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pennant Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Pennant Group präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,332 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pennant Group 0,200 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 31,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 288,7 Millionen USD gegenüber 219,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 0,840 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 947,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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