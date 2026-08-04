Pennant Group Aktie

Pennant Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRK9 / ISIN: US70805E1091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Pennant Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Pennant Group präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,332 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pennant Group 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 31,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 288,7 Millionen USD gegenüber 219,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 0,840 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 947,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pennant Group Inc Registered Shs When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu Pennant Group Inc Registered Shs When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pennant Group Inc Registered Shs When Issued 34,80 0,00% Pennant Group Inc Registered Shs When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag stärker erwartet. Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen