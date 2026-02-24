Ausblick: Pennant Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pennant Group veröffentlicht am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten schätzen, dass Pennant Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,316 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 45,69 Prozent auf 275,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,15 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 930,1 Millionen USD, gegenüber 695,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at