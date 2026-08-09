PennantPark Floating Rate Capital Aktie
WKN DE: A1JQAB / ISIN: US70806A1060
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: PennantPark Floating Rate Capital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
PennantPark Floating Rate Capital gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,267 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,53 Prozent erhöht. Damals waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 67,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 37,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,07 USD je Aktie, gegenüber 0,720 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 270,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 255,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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