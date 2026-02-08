Ausblick: PennantPark Floating Rate Capital legt Quartalsergebnis vor

PennantPark Floating Rate Capital veröffentlicht am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass PennantPark Floating Rate Capital im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,297 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,350 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 23,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 71,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 93,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,19 USD je Aktie, gegenüber 0,720 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 281,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 255,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at