PennantPark Floating Rate Capital Aktie
WKN DE: A1JQAB / ISIN: US70806A1060
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22.11.2026 07:01:06
Ausblick: PennantPark Floating Rate Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PennantPark Floating Rate Capital öffnet am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,260 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PennantPark Floating Rate Capital 0,180 USD je Aktie eingenommen.
PennantPark Floating Rate Capital soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,05 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,720 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 267,6 Millionen USD, gegenüber 255,4 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion Finanzen.net
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