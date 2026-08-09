Pennantpark Investment Aktie
WKN DE: A0MVG5 / ISIN: US7080621045
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pennantpark Investment präsentiert Quartalsergebnisse
Pennantpark Investment gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pennantpark Investment im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,139 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 USD je Aktie gewesen.
Pennantpark Investment soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,544 USD, gegenüber 0,500 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 102,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 69,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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