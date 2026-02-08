Pennantpark Investment Aktie

Pennantpark Investment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVG5 / ISIN: US7080621045

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Pennantpark Investment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Pennantpark Investment präsentiert am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,155 USD. Dies würde einer Verringerung von 38,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Pennantpark Investment 0,250 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 28,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 10,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 31,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,640 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 111,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 69,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Pennantpark Investment Corp

