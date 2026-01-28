PennyMac Financial Services Aktie

WKN DE: A2N8PG / ISIN: US70932M1071

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: PennyMac Financial Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PennyMac Financial Services stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,07 USD aus. Im letzten Jahr hatte PennyMac Financial Services einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PennyMac Financial Services in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 637,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,40 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 5,84 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,20 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 3,91 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

