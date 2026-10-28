Ausblick: PennyMac Financial Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PennyMac Financial Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass PennyMac Financial Services für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,37 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll PennyMac Financial Services mit einem Umsatz von insgesamt 530,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 59,02 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,80 USD je Aktie, gegenüber 9,30 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2,15 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at